Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для россиян

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Власти Эстонии ввели ограничения на выдачу виз россиянам и въезд на территорию республики с уже выданным шенгеном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.
С 18 августа подать заявление на получение визы смогут только те граждане РФ, которые хотят посетить Эстонию, чтобы навестить близкого родственника (мать, отца, сына или дочь), имеющего эстонское гражданство или долгосрочный вид на жительство в стране, а также работающие в республике дипломаты и их родственники, работники, занимающиеся пассажирскими перевозками и международной торговлей.
Также эстонские власти оставили возможность предоставления виз россиянам в отдельных случаях, когда они посчитают это оправданным из соображений гуманности. При этом граждане РФ, имеющие визу другой страны – участницы Шенгенского соглашения, к въезду в Эстонию будут допускаться.
В пресс-службе пояснили, что россияне, имеющие эстонский шенген, не смогут посетить прибалтийскую республику с целью туризма, спорта, культуры или предпринимательства, если они прибудут в пограничный пункт Лухамаа, Нарвы или Койдула с 18 августа.
Ранее МИД Эстонии объявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. При этом в ведомстве отметили, что в ряде случаев возможны исключения.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему трудно представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Политик подчеркнул, что граждане РФ не несут ответственности за ситуацию на Украине.
50 тыс россиян с "шенгеном", полученным в Эстонии, не смогут въехать в эту страну
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