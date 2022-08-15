Временный поверенный РФ подтвердил, что Литва не выдает визы россиянам

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Литва не выдает визы российским гражданам, за исключением некоторых случаев, сообщил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что Литва приняла такое решение еще с конца февраля и неукоснительно ему следует.

"Они вообще не выдают визы россиянам, за исключением гуманитарных случаев, по болезни, когда кому-то нужно навестить тяжелобольного родственника. Если речь не об этих случаях идет и не о случаях, связанных с дипломатами и посольством, хотя к нам один человек приехал за это время, то всем остальным, туристам и прочим категориям путешественников, они с конца февраля визы не выдают", – пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что Латвия совместно с Эстонией, Финляндией и Чехией намерена инициировать введение общеевропейского запрета на выдачу туристических виз россиянам. По словам президента Латвии Эгила Левитса, данная мера должна стать дополнительным санкционным ограничением в отношении России.

Кроме того, Левитс полагает, что Латвия должна пересмотреть уже выданные россиянам визы и виды на жительство, лишив их тех лиц, которые поддерживают действия российских властей на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

С аналогичным заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

