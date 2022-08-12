Депутат Европарламента назвала "признаком слабоумия" запрет на выдачу виз россиянам

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Решение властей Эстонии, в соответствии с которым гражданам России, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд в страну, бесперспективно и абсурдно, заявила депутат Европарламента Яна Тоом, которую цитирует ТАСС.

По ее мнению, это решение является признаком слабоумия. Она подчеркнула, что к счастью Эстония не может принимать решения за всю Шенгенскую зону, а только за себя.

"Все, что мы можем сделать, – запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными", – сказала Тоом.

По ее мнению, "продавить идею запрета виз для россиян на Совете ЕС" не получится, поскольку есть законодательное определение санкционного режима, и его цели – это поддержание или восстановление мира, поддержание демократии и так далее.

"Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове", – подчеркнула депутат.

Ранее МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Глава ведомства Урмас Рейнсалу сказал, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, а также водителей трансграничных фур и автобусов, имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

