Политолог рассказал, запретят ли выдачу "шенгена" россиянам во всем ЕС

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В Евросоюзе с большой долей вероятности останутся страны, которые не перестанут выдавать россиянам шенгенские визы. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Ранее МИД Эстонии принял решение закрыть границы для граждан РФ с "шенгеном", который им выдали в республике. В то же время ограничения не распространяются на ряд категорий граждан, среди которых сотрудники диппредставительств в стране, члены их семей, водители трансграничных фур и автобусов. Введение похожих мер допустили и в МИД Чехии. В свою очередь, в Еврокомиссии заявили, что страны ЕС дискутируют по поводу выдачи виз туристам из РФ.

По мнению Кортунова, договориться о приостановке выдачи виз во всех странах Шенгенской зоны будет крайне сложно.





Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам Чтобы принять такое решение, Евросоюз, Шенгенская зона, должны пересмотреть свои правила. Сейчас такая возможность там не предусмотрена.

"Кроме того, Евросоюзу придется пересмотреть свои принципы работы. Традиционно ЕС никогда не применял принцип коллективной ответственности. Чтобы были введены какие-то ограничения, в том числе визового характера, нужно некое конкретное обоснование в отношении того или иного лица, организации, структуры или компании. А вот принцип коллективной ответственности, когда все общество целиком независимо ни от каких обстоятельств наказывается, не очень вписывается в ценности Евросоюза", – отметил политолог.

Кортунов напомнил, что для некоторых стран туризм из России остается важной частью дохода. Нарушение турпотока станет для них достаточно болезненным, обратил внимание эксперт.

"В любом случае в ЕС будут идти дискуссии. Просто так это решение не пройдет. Возможно, в итоге оно не будет принято. Но сам факт его обсуждения достаточно симптоматичен. Это показывает, что ЕС уже исчерпал арсенал более очевидных инструментов давления на Россию и вынужден обсуждать более экзотические и менее очевидные. Потенциально эти инструменты могут подорвать единство внутри Евросоюза", – рассуждает Кортунов.

Однако, даже если решение об отказе россиянам в "шенгене" не будет принято на уровне руководства ЕС, это могут сделать отдельно взятые страны – члены объединения. При этом вряд ли абсолютно все станут прибегать к подобным мерам, предполагает Кортунов.





Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам Не пойдут на это те страны, где традиционно бывает больше российских туристов. Можно говорить о Греции, Испании, Италии, в какой-то степени и о Франции тоже. Может быть, страны, где сильны настроения бизнеса против таких ограничений. Думаю, будут дискуссии в Германии, разные точки зрения на это.

Политолог не исключил, что руководство ЕС захочет надавить на несогласные вводить отмену "шенгена" для россиян государства, если Брюссель будет склоняться к поддержке более жестких мер. Такое может произойти, если, к примеру, среди отказавшихся останется одна страна.

"Во-первых, для принятия решения Евросоюзом нужен консенсус. Во-вторых, это будет означать, что ЕС де-факто окажется открытым. К примеру, останется одна Греция, все смогут ездить через нее. А внутри ЕС нет границ, можно будет проехать в любую другую страну, включая ту же Эстонию. Поэтому да, такое давление возможно. Но для этого нужна решимость руководства ЕС пойти по этому пути. Пока, мне кажется, такая решимость еще не созрела", – заключил Кортунов.

Ранее о вероятности прекращения выдачи шенгенских виз россиянам высказался канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, представить себе такую ситуацию трудно. Шольц подчеркнул, что граждане РФ не несут ответственность за происходящие на Украине события.

