Прекращение выдачи шенгенских виз россиянам представить трудно – Шольц

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Представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам трудно. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

По его словам, российские граждане не несут ответственности за ситуацию на Украине. Ответственность, по его мнению, несет правительство РФ.

Кроме того, Шольц заявил, что, скорее всего, в ЕС будут продолжать вводить санкции против ряда российских олигархов, поддерживающих властные структуры РФ.

В то же время Шольц подчеркнул, что это ослабило бы эффективность санкций, "если бы они были направлены против всех, включая невиновных".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

Позже стало известно, что в Евросоюзе решили обсудить содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз. На вопрос, как лично канцлер ФРГ Олаф Шольц относится к предложению некоторых стран ЕС о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ, Хебештрайт ответил, что по этому поводу пока нет единой позиции.

11 августа МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой, с некоторыми исключениями.

