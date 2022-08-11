В МИД РФ назвали проявлением шовинизма призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

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Призывы некоторых государств прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ являются открытым проявлением шовинизма, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить все русское, но это невозможно", – приводит ТАСС его слова.

По мнению вице-президента по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР), главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна, остановка выдачи россиянам шенгенских виз не окажет влияния на общий выездной туристический поток из страны.

Согласно его данным, в настоящее время в Европу из России путешествует менее 5% от того объема, который был до пандемии. Мурадян добавил, что чаще туристы из РФ путешествуют в Европу в личных целях, так как туристическая виза наиболее проста в получении.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

