Песков заявил, что многие страны переходят границы разумного в отрицании РФ

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Многие страны переходят границы разумного в отрицании России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя лишение фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки.

По его словам, невозможно отрицать Чайковского или Россию.

"Можно ли отрицать те награды, которые заработали спортсмены, которые выступали, кстати, за ту же Литву, которые делали так, чтобы флаг Литвы поднимался? Тоже невозможно", – отметил Песков в эфире телеканала Россия 1.

Он добавил, что это можно аннулировать указом, но на деле выполнить это невозможно.

Ранее сообщалось, что временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка была вызвана в МИД РФ. Ей выразили протест из-за давления на россиян при въезде в Латвию. По данным министерства, от граждан требуют подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации.

