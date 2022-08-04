Киевскому журналисту Шустеру на 3 года запретили въезд на Украину

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Тележурналист Савик Шустер в течение трех лет не сможет въехать на территорию Украины, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В данный период пограничники обязаны не пускать Шустера на территорию страны на основании военного положения, а также наличия у него гражданства иностранного государства.

Среди возможных причин принятия подобной меры называется критика со стороны журналиста президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

Ранее власти Эстонии запретили российской музыкальной группе "Руки вверх!" выступления на территории страны. Также глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу подчеркнул недопустимость на фоне ситуации на Украине туристических и развлекательных путешествий граждан РФ в Эстонию.