Киркорову отказали во въезде в Молдавию – СМИ

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Молдавские власти отказали Филиппу Киркорову во въезде на территорию страны. Об этом сообщает молдавское издание Deschide.

Портал опубликовал кадры, на которых запечатлен момент общения Киркорова с молдавскими правоохранителями, не позволившими артисту пересечь границу. По данным издания, инцидент произошел в четверг, 28 июля.

В Пограничной полиции Молдавии прокомментировали данный эпизод, отметив, что ведомство запрещает въезд лишь "некоторым иностранцам".

"Ими не были соблюдены условия для пересечения государственной границы", – приводит ТАСС слова пресс-секретаря ведомства Раисы Новицки.

Других объяснений Новицки не предоставила.

Ранее власти Эстонии запретили российской музыкальной группе "Руки вверх" выступления на территории страны. Также глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу подчеркнул недопустимость на фоне ситуации на Украине туристических и развлекательных путешествий граждан РФ в Эстонию.