Безруков поблагодарил ЕС за включение в проект нового пакета санкций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский актер Сергей Безруков поблагодарил Евросоюз за включение его в проект нового пакета санкций. Соответствующее обращение он разместил в своем телеграм-канале.

"Что сказать? Большое спасибо! Природная скромность никогда бы не позволила встать в один ряд с Чеховым и Чайковским. Теперь мы все под запретом!" – прокомментировал актер.

Он также отметил, что готов отказаться от зарубежных гастролей и проектов, чтобы быть частью русской культуры.

"Русская культура – это мировое достояние. И если нужно отказаться от мировых гастролей и проектов, чтобы быть ее частью – ок", – заявил Безруков.

Ранее стало известно, что в новый пакет санкций Евросоюза в отношении России включены актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, а также мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов. Кроме президента мотоклуба, в санкционный список внесли президента европейского отделения "Ночных волков" словака Йозеф Гамбалек и еще двух партнеров Залдастанова, а также гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.

