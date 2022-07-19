Мишустин заявил, что РФ смогла смягчить влияние санкций на транспортную отрасль

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Негативное влияние внешних ограничений на транспортную отрасль России удалось смягчить благодаря принятым российскими властями мерам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Удалось смягчить влияние санкций на отрасль в целом, по итогам первых пяти месяцев года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении до сих пор осталась в зеленой зоне, показав рост почти в 2% – 1,8, сохранен воздушный флот, а это более 1 200 самолетов, часть из которых по-прежнему летает за рубеж", – приводит ТАСС его слова.

По словам премьера, в настоящее время важно расширить российское производство транспортных средств и строительной техники.

Ранее правительство РФ обнулило ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые используют при реализации крупных инвестиционных проектов.

В частности, это такое оборудование, которое используется в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и в сфере IT.

