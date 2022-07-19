Мишустин заявил, что РФ смогла смягчить влияние санкций на транспортную отрасль

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Негативное влияние внешних ограничений на транспортную отрасль России удалось смягчить благодаря принятым российскими властями мерам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Удалось смягчить влияние санкций на отрасль в целом, по итогам первых пяти месяцев года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении до сих пор осталась в зеленой зоне, показав рост почти в 2% – 1,8, сохранен воздушный флот, а это более 1 200 самолетов, часть из которых по-прежнему летает за рубеж", – приводит ТАСС его слова.
По словам премьера, в настоящее время важно расширить российское производство транспортных средств и строительной техники.
Ранее правительство РФ обнулило ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые используют при реализации крупных инвестиционных проектов.
В частности, это такое оборудование, которое используется в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и в сфере IT.
Кабмин упростил регистрацию импортных автомобилей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: