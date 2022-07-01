Авиакомпании РФ попросили разрешения вернуть часть самолетов лизингодателям – СМИ

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Российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo подали в Минтранс РФ заявки с просьбой разрешить им вернуть часть самолетов лизингодателям. Об этом сообщает "Коммерсант".
Так, пассажирская S7 намерена вернуть два лайнера Boeing 737-8 MAX. У них отсутствует сертификация, а их эксплуатация запрещена в РФ с 2019 года после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.
Между тем грузовой перевозчик AirBridgeCargo намерен избавиться от 14 из 16 Boeing 747, которые в настоящее время находятся в Шереметьево. Ранее появилась информация о том, что компания может передать самолеты в финансовый лизинг эмиратской Etihad для их последующей эксплуатации в рамках совместного предприятия.
Заявки обе авиакомпании подали еще в апреле и мае, однако ответ от российского транспортного ведомства так и не получили. В отрасли считают, что это можно расценивать как негласный запрет на возврат самолетов.
В середине марта Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные лайнеры, находящиеся в лизинге в РФ. Документ позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях.
Позже правительство РФ утвердило временные правила расчетов за лизинг самолетов у компаний из недружественных государств. Предполагается, что оплата лизингодателю будет идти в рублях, если у него имеется представительство в России. Если же представительство находится в одной из дружественных стран, то деньги будут поступать в местной или российской валюте.
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