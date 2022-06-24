Минторг США лишил экспортных привилегий авиакомпании "Победа", S7 и Nordwind – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В министерстве торговли США заявили о приостановке экспортных привилегий российских авиакомпаний Nordwind Airlines, S7 и "Победа", сообщает агентство Reuters.
Как отметили в ведомстве, данное решение связано с якобы нарушением компаниями экспортных ограничений, введенных в отношении РФ.
Уточняется, что данные меры введены сроком на полгода и могут быть продлены.
Ранее министерство торговли США опубликовало список, в который вошли около 100 пассажирских и грузовых самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля. В сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства, указано, что любое предоставление услуг данным воздушным судам может повлечь за собой наказание в виде штрафа, тюремного срока или лишения транспортных привилегий.
В список попали воздушные суда, эксплуатируемые российскими авиаперевозчиками. В их числе – "Аэрофлот", AirBridge, Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и "Авиастаром".
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