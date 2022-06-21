В Минтрансе заявили о переходе почти всех самолетов РФ в отечественный реестр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Практически все самолеты РФ перешли в отечественный реестр и были перестрахованы внутри страны, заявил глава Минтранса Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия 24".

"Практически сегодня уже подавляющее большинство компаний перешли, перестраховались. Огромное спасибо Центральному банку, который помогает, Российской перестраховочной компании. Все в процессе, все участвуют", – отметил министр.

Он уточнил, что в настоящее время авиаперевозчики осуществляют полеты в 11 государств, в Россию летают 32 иностранные авиакомпании из 22 стран.

"Поэтому мы получаем разрешение, подтверждение, что они не будут арестовывать самолеты, они принимают эти условия, и мы движемся в их направлении", – заключил Савельев.

Ранее Владимир Путин выступил с предложением предпринять ответные меры на шаги Запада в авиаотрасли. По его словам, зарубежные лизингодатели обманули отечественные авиакомпании, в одностороннем порядке отказавшись от обязательств по договорам лизинга, а именно приостановив поставки деталей и обслуживание имеющихся самолетов.

Ситуация в авиотрасли осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

