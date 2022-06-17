Авиакомпания Royal Flight оптимизирует расходы, чтобы выйти из кризиса

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Авиакомпания Royal Flight приступила к оптимизации своих расходов, чтобы как можно скорее возобновить полеты.
"Авиакомпания Royal Flight в текущих условиях занята оптимизацией расходов и поиском путей выхода из кризисной ситуации с целью возобновления полетов", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе компании.
Ранее стало известно, что российская авиакомпания Royal Flight с турецкими корнями, которая остановила полеты в начале марта, не планирует возобновлять рейсы как минимум до конца лета.
Отмечалось, что до санкций ее флот насчитывал 13 различных Boeing. Сейчас в России у перевозчика осталось только 2 самолета, остальные 11 бортов находятся за рубежом – по требованию четырех лизингодателей из США и Евросоюза их задержали в Турции и Египте во время вывозных рейсов.
С сентября Royal Flight может потерять сертификат эксплуатанта, если лизингодатели окончательно разорвут контракты. Лизинг самолетов компания не оплачивает, однако депозиты, которые могли быть использованы в качестве обеспечительных платежей, не вскрыты и контракты не считаются расторгнутыми.
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