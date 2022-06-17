Российская авиакомпания Royal Flight оказалась на грани закрытия – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская авиакомпания Royal Flight с турецкими корнями, которая остановила полеты в начале марта, не планирует возобновлять рейсы как минимум до конца лета, сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, до санкций ее флот насчитывал 13 различных Boeing. Сейчас в России у перевозчика осталось только 2 самолета, остальные 11 бортов находятся за рубежом – по требованию четырех лизингодателей из США и Евросоюза их задержали в Турции и Египте во время вывозных рейсов.

С сентября Royal Flight может потерять сертификат эксплуатанта, если лизингодатели окончательно разорвут контракты. Отмечается, что лизинг самолетов компания не оплачивает, однако депозиты, которые могли быть использованы в качестве обеспечительных платежей, не вскрыты и контракты не считаются расторгнутыми.

По данным источника газеты, оба оставшихся в России самолета перевели в российский реестр. Припаркованные в Шереметьево Boeing 757 и Boeing 737 перевозчик хотел поставить на курортные направления внутри страны, однако южные аэропорты остаются закрытыми, а Сочи и другие российские направления сочли нерентабельными.

Собеседник сообщил, что вряд ли в ближайшие месяцы полеты возобновятся, поскольку все ресурсы авиакомпании сосредоточены на сохранении оставшегося коллектива и расчетов с контрагентами в России.

По информации СМИ, компания уволила около трети сотрудников. Собеседник газеты считает эти данные реальными, поскольку продолжать операционную деятельность с двумя самолетами "малоцелесообразно".

Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня утвердить программу развития авиаотрасли страны, рассчитанную до 2030 года. Президент также отметил, что главным приоритетом комплексной программы развития отрасли остается безопасность авиаперевозок.

До этого российский лидер предложил предпринять ответные шаги на действия западных стран в авиаотрасли. По его словам, зарубежные лизингодатели фактически обманули российские авиакомпании, в одностороннем порядке отказавшись от обязательств по договорам лизинга, а именно приостановив поставки деталей и обслуживание имеющихся самолетов.

