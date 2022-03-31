Путин поручил компенсировать россиянам стоимость билетов отмененных авиарейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин поручил возместить расходы гражданам, чьи российские или зарубежные рейсы были отменены. Об этом он заявил на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения.
Он напомнил, что раньше выдавались определенные сертификаты, однако сейчас эту программу реализовать сложнее. По его словам, сейчас многие маршруты закрыты, поэтому граждане будут ограничены в возможности использования таких сертификатов.
Путин также отметил важность поддержания операционной деятельности российских авиакомпаний.
"И что принципиально важно, сделать это нужно не за счет пассажиров, как здесь сейчас коллеги говорили, полностью с этим согласен. Разумеется, нужно иметь это в виду. Не перекладывая на граждан дополнительные расходы, а, наоборот, через обеспечение большей доступности авиабилетов для граждан, расширять возможность для перевозок", – добавил Путин.
Он отметил, что в этом году объем перевозок внутри России должен вырасти по сравнению с предыдущим годом, а число перевезенных пассажиров должно составить не менее 100 миллионов человек.
Ранее Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на авиаперевозки в пределах России. По словам президента, это дополнит действующие меры поддержки авиаотрасли, в числе которых льготные билеты на Дальний Восток.
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