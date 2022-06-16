Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ продлили до 24 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 24 июня.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня 2022 года", – приводит ТАСС заявление ведомства.

Самолеты не будут летать в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Работы 11 аэропортов Росавиация приостановила 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продляли. Последнее из них вводилось до 18 июня.

В связи с ограничениями перелетов Владимир Путин поручил обеспечить железнодорожные перевозки к югу России. Глава государства подчеркнул важность качественного транспортного сообщения в связи с туристическим сезоном.

