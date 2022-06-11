Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ продлили до 18 июня

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Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 18 июня, сообщается на сайте ведомства.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", – говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные аэропорты работают штатно.

В Росавиации рекомендовали авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты с полетами в Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

Работы 11 аэропортов Росавиация приостановила 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продляли. Последнее из них вводилось до 12 июня.

В связи с ограничениями перелетов Владимир Путин поручил обеспечить железнодорожные перевозки к югу России. Глава государства подчеркнул важность качественного транспортного сообщения в связи с туристическим сезоном.