Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ продлили до 12 июня

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Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 03:45 12 июня, сообщается на сайте ведомства.

Самолеты не будут летать в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают штатно, отметили в ведомстве.

В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты с полетами в Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

Работы 11 аэропортов Росавиация приостановила 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продляли. Последнее из них вводилось до 6 июня.

В связи с ограничениями перелетов президент России Владимир Путин поручил обеспечить железнодорожные перевозки к югу России. Глава государства подчеркнул важность качественного транспортного сообщения в связи с туристическим сезоном.