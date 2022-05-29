Временное ограничение полетов в 11 аэропортов ряда регионов РФ продлили до 6 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июня 2022 года 03:45 по московскому времени", – указано в публикации.

Для перелетов будут недоступны аэропорты, расположенные в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике и Краснодаре. Кроме того, самолеты не могут отправляться в Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Работы 11 аэропортов Росавиация приостановила 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продляли. Последнее из них вводилось до 31 мая.

В связи с ограничениями перелетов президент России Владимир Путин поручил обеспечить железнодорожные перевозки к югу России. Глава государства подчеркнул важность качественного транспортного сообщения в связи с туристическим сезоном.