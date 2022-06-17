Россияне в июне стали чаще летать на Шри-Ланку, в Испанию и Германию

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В июне россияне стали чаще летать на Шри-Ланку, в Испанию и Германию. Об это сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Они проанализировали совершенные бронирования с вылетом в период с 1 по 31 июня в сравнении с маем по 30 самым популярным странам. Доля бронирований на перелеты на Шри-Ланку возросла на 120%. Несмотря на то, что страна пока не отменила коронавирусные ограничения на въезд, туристы часто выбирают это направление.

На втором месте Испания, доля бронирований в которую стала вдвое активнее, чем в мае. На третьем месте – Германия, спрос на которую вырос на 82%. С 11 июня страна начала пускать туристов без предъявления COVID-документов.

Также российские путешественники стали чаще летать в июне в Азербайджан, Узбекистан, Италию, Францию, Египет, Индонезию и на Мальдивы.

Ранее власти Японии приняли решение отменить карантин для прибывающих из 98 стран, в том числе из России. Также повышен лимит въезда: с 10 до 20 тысяч человек в сутки. Уточняется, что обе меры стали возможны в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и большой долей привитых от коронавируса среди местных жителей.