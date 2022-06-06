Стало известно, когда в странах Азии отменят карантин для невакцинированных туристов

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Карантин для невакцинированных от COVID-19 туристов в странах Азии будет действовать еще порядка двух лет, заявил гендиректор Ассоциации азиатско-тихоокеанских авиалиний (AAPA) Субхас Менон. Об этом сообщает The Straits Times.

"Полностью свободные путешествия, когда не нужно будет находиться на карантине, вернутся через год-два", – сказал он.

По словам руководителя ассоциации, обязательную вакцинацию для иностранных туристов можно будет отменить, лишь когда коллективный иммунитет в регионе достигнет высокого уровня. Менон отметил, что в настоящее время около 30% жителей Азии не прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее власти Японии приняли решение отменить карантин для прибывающих из 98 стран, в том числе из России. Также повышен лимит въезда: с 10 до 20 тысяч человек в сутки. Уточняется, что обе меры стали возможны в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и большой долей привитых от коронавируса среди местных жителей.

