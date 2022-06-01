Турция отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну с 1 июня

Фото: depositphotos/flogeljiri

Власти Турции смягчили правила въезда в республику, отменив требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антитела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Турции.

Как уточняется в документе, с 1 июня для въезда в страну не будут запрашиваться справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Кроме того, не требуется отрицательный результат экспресс-теста на антитела.

Ранее Испанские власти смягчили правила въезда в страну для туристов, прилетающих из стран, которые не входят в состав Европейского союза. Теперь для того, чтобы въехать в Испанию, потребуется только отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

До этого Австрия с 16 мая отменила обязательное прохождение карантина, наличие сертификата о вакцинации, справки о болезни или отрицательного ПЦР-теста для туристов. При этом есть исключения, которые касаются путешественников из стран с высоким эпидемиологическим риском.

Помимо этого власти Армении отменили все санитарные требования к прибывающим в страну туристам с 1 мая. Въезжающим не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Также не потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19.

Также Таиланд принял решение об отмене с 1 мая ПЦР-тестирования по прибытии для привитых от коронавируса туристов. Туристам также не нужно будет бронировать отель на одну ночь для ожидания результатов ПЦР-теста.

