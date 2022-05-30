Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам

Фото: depositphotos/denisismagilov

С 10 июня Япония возобновит выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.

Российские туристы смогут приезжать в Японию только в составе организованных групп, то есть через туроператоров. Поэтому гражданам необходимо будет предоставить документ от японской туристической компании, выступающей гарантом.

"Такой документ можно получить через российского туроператора, у которого заказывается тур, он же может и организовать процедуру подачи документов на визу", – говорится в сообщении.

Кроме того, для туристов отменили и все карантинные меры, оставив лишь ПЦР-тест за 72 часа до вылета.

Ранее сообщалось, что посольство Дании в Москве приостановило прием заявлений на получение краткосрочных виз и видов на жительство, кроме официальных визитов. До возобновления приема за получением виз и видов на жительство стоит обращаться в визовые центры других стран.

