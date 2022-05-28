Тревел-эксперт рассказала о правилах въезда в Испанию в 2022 году

С 21 мая 2022 года испанские власти смягчили правила въезда в страну для туристов, в том числе из России. Теперь наличие сертификата о вакцинации, одобренного Евросоюзом, не является обязательным. Достаточно лишь предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. О том, какие ограничения все еще действуют, можно ли получить визу и сколько придется потратить на путешествие, рассказала тревел-эксперт Екатерина Васильева.



Испания всегда была для россиян одним из привлекательных туристических направлений. Власти королевства тоже рады, что смогут наконец снова зарабатывать на туристах, и на радостях отменили даже масочный режим в большинстве закрытых помещений. Средства защиты нужно носить только в медицинских и оздоровительных учреждениях, аптеках, домах для престарелых, а также в общественном транспорте. Однако стоит разобраться, можно ли по факту отправиться в страну хамона, отличного климата и правильного футбола или же это пока остается сложным квестом.

Правила въезда

В Испанию можно въехать с сертификатом о вакцинации любой из признанных ЕС вакцин, однако "Спутник V" в этот список не входит. С 21 мая принимаются также ПЦР-тесты, сделанные не ранее чем за 72 часа до вылета, или тест на антигены не старше 24 часов (на антитела не подойдет).

Переболевшие могут предъявить справку о перенесенном заболевании, выданную сертифицированным медицинским учреждением. Справка должна быть сделана не позднее чем через 11 дней после постановки диагноза и действительна в течение 180 дней. Стоит отметить, что сертификаты с портала госуслуг не принимаются, испанские власти хотят документ исключительно европейского образца, так что для большинства россиян они не подойдут. Простейший способ попасть в Испанию – это ПЦР-тест. Дети до 12 лет въезжают свободно без каких-либо тестов и справок.

Кроме того, каждому туристу из России перед поездкой нужно заполнить специальную форму – SPTH Health Control Form. После заполнения на почту путешественника пришлют QR-код, который надо будет показать по прилете в Испанию. Его можно распечатать или предъявить на экране смартфона.

Получение визы

Туристическую визу в Испанию получить тоже стало проще. До недавнего времени ее выдавали только тем, у кого уже был хотя бы один годовой "шенген", но теперь и эти ограничения сняты: подать документы может любой желающий. Одно из главных условий – предоставление выписки из банка с движением средств за последние три месяца. Если нет возможности получить такой документ в банке, подойдет справка о покупке валюты.

Подать документы в режиме живой очереди, как это было в доковидные времена, не получится, на подачу нужно записываться на сайте визового центра к определенному времени. Учтите, что делать это стоит заблаговременно, по данным на конец мая, ближайшая доступная дата – 28 июня.

Как добраться, где жить и сколько стоит

Прямых рейсов в Испанию, как и в большинство европейских стран, из России сейчас нет. Долететь можно с пересадкой в Стамбуле, Белграде или Касабланке. Слетать в Барселону в июле или августе стоит от 56 тысяч рублей туда и обратно с длинной пересадкой в Стамбуле (6–15 часов), пересадка покороче (1–5 часов) обойдется уже в 63 тысячи рублей с пассажира.

С закрытием Booking выбор жилья для туристов в Европе тоже стал на порядок беднее. Варианты можно найти на Ostrovok.ru и "Яндекс.Путешествиях", но их не очень много по сравнению с тем, что было раньше.

Цены на койко-место в хостеле с общей ванной комнатой начинаются от трех тысяч рублей с человека, а номер в "трешке" на двоих обойдется от 5 500 рублей, если вам непринципиально жить в центре. За двухместный номер в отеле две звезды в центре каталонской столицы придется выложить от 7 500 рублей в сутки.