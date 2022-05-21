Испания смягчила правила въезда для туристов из стран вне ЕС

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Испанские власти смягчили правила въезда в страну для туристов, прилетающих из стран, которые не входят в состав Европейского союза. Об этом говорится в указе, опубликованном в официальном правительственном вестнике государства.

Теперь для того, чтобы въехать в Испанию, потребуется только отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. При этом, как говорится в документе, туристы, прибывающие в государство морским или воздушным путем, должны иметь при себе один из трех документов: сертификат о прививке против коронавируса, сертификат о выздоровлении или сертификат об отрицательном ПЦР.

Путешественники, въезжающие в страну и не достигшие 12-летнего возраста, от предоставления каких-либо документов, связанных с коронавирусом, освобождаются.

Ранее в России сняли ограничения на въезд в Грузию на автомобиле. Распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Согласно документу, ограничения также больше не распространяются на россиян, выезжающих в ДНР и ЛНР.