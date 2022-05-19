На курорты Египта начнут летать новые чартерные рейсы

Иностранные курорты всеми способами привлекают российских туристов. С 28 мая еще один туроператор запускает чартерные рейсы в Египет.

Накануне Россия и Турция договорились о том, что в отелях можно будет расплачиваться картой "Мир". Там установят специальные терминалы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.