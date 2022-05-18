Польша заберет западные территории Украины при первой возможности – Мединский

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Польша заберет западные территории Украины при первой возможности.

"Зная историю, я ни секунды не сомневаюсь, что Польша при первом же удобном случае отгрызет у друга Украины западноукраинские земли", – отметил он на марафоне "Новые горизонты".

Также, по его словам, власти Украины признают наличие нескольких внешних центров принятия решений.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что польские власти собираются захватить территории западной части Украины под предлогом "вечного братства".

Он напомнил, что президент Польши Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут вместе жить на этой земле.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

