Россию принудят выплатить контрибуцию Украине – Дуда

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Мировое сообщество принудит Москву выплатить Киеву контрибуцию на восстановление городов, разрушенных во время спецоперации. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, в Польше убеждены, что международное сообщество надавит на РФ.

"Мы глубоко верим, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено на Украине", – цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут вместе жить на этой земле. По его словам, поляки делают все, чтобы помочь украинцам противостоять "российской агрессии".

9 мая во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу российскому послу Сергею Андрееву и стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и работников красной жидкостью.

Российский МИД после этого потребовал официальных извинений, отметив, что Польша грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова подчеркнула, что польское руководство перешло все возможные границы русофобии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

