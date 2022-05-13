Россию принудят выплатить контрибуцию Украине – Дуда

Фото: depositphotos/booblikuk
Мировое сообщество принудит Москву выплатить Киеву контрибуцию на восстановление городов, разрушенных во время спецоперации. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, в Польше убеждены, что международное сообщество надавит на РФ.
"Мы глубоко верим, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено на Украине", – цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут вместе жить на этой земле. По его словам, поляки делают все, чтобы помочь украинцам противостоять "российской агрессии".
9 мая во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу российскому послу Сергею Андрееву и стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и работников красной жидкостью.
Российский МИД после этого потребовал официальных извинений, отметив, что Польша грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова подчеркнула, что польское руководство перешло все возможные границы русофобии.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Политолог оценил ситуацию с русофобией в мире
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: