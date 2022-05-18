112-летний венесуэлец назван самым старым мужчиной в мире

Фото: youtube.com/Guinness World Records
112-летний венесуэлец Хуан Винсенте Мора стал самым старым мужчиной в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Звание он получил за несколько дней до 113-летия, сообщает UPI.
Мора родился 27 мая 1909 года и много лет проработал на ферме, свой последний участок земли он продал в возрасте 104 лет. Венесуэлец женился в 1937 году, его жена умерла в 1997 году. У него – 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.
Мора рассказал, что начинает свой день с чашки кофе и завтрака с родными. Он остается преданным католиком и каждый день молится. По словам мужчины, самое главное, чему он научился в жизни, – любовь к Богу и семье. Также, по его мнению, важен ранний подъем на работу.
Прежде внучка 96-летней итальянки Паскуалины раскрыла меню своей бабушки, с помощью которого она сохраняет здоровье. Выяснилось, что долгожительница регулярно ест бобы люпина – семена желтых бобовых растений рода Lupinus. Их польза объясняется тем, что они богаты клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
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