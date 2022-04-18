Назван продукт, который едят самые долгоживущие люди в мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Долгожители каждый день добавляют в свой рацион много фруктов и овощей собственного производства. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Жители японской Окинавы едят кабочу, в которой содержатся витамины, железо и клетчатка. В Греции люди предпочитают мускатную тыкву, из которой получают бета-каротин. По словам специалистов, это вещество уменьшает риск воспалений и сохраняет способность мыслить.
В Коста-Рике жители любят зимние сорта этого овоща. Эти долгожители обычно готовят тыкву с кукурузой и фасолью.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что регулярное употребление тыквенных семечек помогает укрепить иммунитет. По словам эксперта, в тыквенных семечках содержится много цинка, он выступает как иммуномодулятор. Кроме того, клетчатка, которая содержится в семечках тыквы, улучшает перистальтику кишечника и помогает быстрее выводить токсины из организма.
"Доктор 24": тыква
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