Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

17:28

Назван продукт, который едят самые долгоживущие люди в мире

обществоеда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Долгожители каждый день добавляют в свой рацион много фруктов и овощей собственного производства. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Жители японской Окинавы едят кабочу, в которой содержатся витамины, железо и клетчатка. В Греции люди предпочитают мускатную тыкву, из которой получают бета-каротин. По словам специалистов, это вещество уменьшает риск воспалений и сохраняет способность мыслить.

В Коста-Рике жители любят зимние сорта этого овоща. Эти долгожители обычно готовят тыкву с кукурузой и фасолью.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что регулярное употребление тыквенных семечек помогает укрепить иммунитет. По словам эксперта, в тыквенных семечках содержится много цинка, он выступает как иммуномодулятор. Кроме того, клетчатка, которая содержится в семечках тыквы, улучшает перистальтику кишечника и помогает быстрее выводить токсины из организма.

"Доктор 24": тыква

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать