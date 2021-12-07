Диетолог рассказала, какие семечки помогают выводить токсины

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что регулярное употребление тыквенных семечек помогает укрепить иммунитет.
По словам эксперта, в тыквенных семечках содержится много цинка. "Он выступает как иммуномодулятор. То есть без него наша иммунная система работать не может", – говорит специалист.
Клетчатка, которая содержится в семечках тыквы, улучшает перистальтику кишечника и помогает быстрее выводить токсины из организма, поясняет врач. Этот продукт очень часто используется и для борьбы с паразитами, так как блокирует их размножение, говорит Соломатина.
Кроме того, тыквенные семечки обладают мочегонным эффектом, говорит диетолог. "Это позволяет снять отеки и разгрузить сердечно-сосудистую систему, то есть понизить давление. Соответственно, работа сердца будет улучшена, снижается нагрузка сердечной мышцы", – добавляет Соломатина.
В тыквенных семечках содержится большое количество витамина E, поэтому они помогают бороться с преждевременным старением. "Это антиоксидант, который замедляет разрушение и повреждение клеток свободными радикалами", – объясняет диетолог.
Употребление этого продукта поможет снять изжогу, токсикоз и тошноту при укачивании, говорит врач. Чтобы защититься от болезней, повысить работоспособность и улучшить настроение (в семечках содержится много серотонина), диетолог советует есть по одной горсти в день. Тем не менее эксперт обращает внимание на то, что тыквенные семечки достаточно калорийны, поэтому людям с лишним весом их употреблять не стоит.
Ранее главный внештатный специалист диетолог Депздрава Антонина Стародубова рассказала, что употребление оливок оказывает благоприятное воздействие на кишечник. По ее словам, оливки содержат полезные пищевые волокна, необходимые для поддержания здоровья кишечника и снижающие риск развития онкологической патологии. Порядка 30 граммов оливок содержат около 5% от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон.
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