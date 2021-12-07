Диетолог рассказала, какие семечки помогают выводить токсины

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что регулярное употребление тыквенных семечек помогает укрепить иммунитет.

По словам эксперта, в тыквенных семечках содержится много цинка. "Он выступает как иммуномодулятор. То есть без него наша иммунная система работать не может", – говорит специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Эти семечки будут убирать излишки плохого холестерина, излишки жиров. Отчасти предохранять от тех же инсультов и инфарктов, разжижать кровь, предотвращать возникновение тромбов.

Клетчатка, которая содержится в семечках тыквы, улучшает перистальтику кишечника и помогает быстрее выводить токсины из организма, поясняет врач. Этот продукт очень часто используется и для борьбы с паразитами, так как блокирует их размножение, говорит Соломатина.

Кроме того, тыквенные семечки обладают мочегонным эффектом, говорит диетолог. "Это позволяет снять отеки и разгрузить сердечно-сосудистую систему, то есть понизить давление. Соответственно, работа сердца будет улучшена, снижается нагрузка сердечной мышцы", – добавляет Соломатина.

В тыквенных семечках содержится большое количество витамина E, поэтому они помогают бороться с преждевременным старением. "Это антиоксидант, который замедляет разрушение и повреждение клеток свободными радикалами", – объясняет диетолог.

Употребление этого продукта поможет снять изжогу, токсикоз и тошноту при укачивании, говорит врач. Чтобы защититься от болезней, повысить работоспособность и улучшить настроение (в семечках содержится много серотонина), диетолог советует есть по одной горсти в день. Тем не менее эксперт обращает внимание на то, что тыквенные семечки достаточно калорийны, поэтому людям с лишним весом их употреблять не стоит.





Елена Соломатина врач-диетолог При заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения тоже нельзя. Там есть клетчатка, и они могут отчасти повышать кислотность. Во время каких-то обострений заболеваний печени, желчеотделения, камней в желчном пузыре лучше отказаться от тыквенных семечек, поскольку там все равно есть масло.

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