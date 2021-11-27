Диетолог рассказала о пользе оливок

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Употребление оливок оказывает благоприятное воздействие на кишечник, рассказала главный внештатный специалист диетолог Депздрава Антонина Стародубова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, оливки содержат полезные пищевые волокна, необходимые для поддержания здоровья кишечника и снижающие риск развития онкологической патологии. Так, 30 граммов оливок содержат около 5% от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон. В оливках меньше калорий, чем в оливковом масле – 120 калорий эквивалентны 60 граммам оливок (10-20 штук).

Стародубова также предупредила, что в одной стандартной банке консервированных оливок может содержаться дневная норма соли. По словам диетолога, оливки без косточки лучше впитывают рассол и, как правило, содержат больше соли. В то время как классические оливки засаливаются с косточкой и сохраняют больше натурального вкуса.



Диетолог добавила, что с точки зрения пищевой ценности разницы между маслинами и оливками нет.

По ее словам, маслины немного калорийней оливок за счет чуть большего содержания жиров и меньшего белка, углеводов и пищевых волокон, отметила специалист.

Ранее нутрициолог и фитнес-тренер Наталия Кушнир рассказала о разнице между натуральными и консервированными оливками. Она отметила, что натуральные оливки полезны для человека, поскольку богаты различными витаминами и жирными кислотами, отвечающими за нормальную работу всего организма.

Однако, по словам специалиста, консервированные оливки, которые в основном доступны россиянам, содержат вредные добавки.

