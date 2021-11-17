Нутрициолог рассказала, кому опасно есть оливки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разница между натуральными и консервированными оливками может заметно сказаться на человеческом организме. Об этом в интервью РИА Новости заявила нутрициолог и фитнес-тренер Наталия Кушнир.

Она отметила, что натуральные оливки полезны для человека, поскольку богаты различными витаминами и жирными кислотами, отвечающими за нормальную работу всего организма.

"В оливках есть практически все необходимые человеку витамины и микроэлементы: натрий, кальций, калий, магний, железо, фосфор, медь, цинк и селен", – добавила Кушнир.

Однако, по словам специалиста, консервированные оливки, которые в основном доступны россиянам, содержат вредные добавки. Так, остатки несмытой каустической соды и глютоната железа делают плоды аллергеном. А в рассоле содержится большое количество соли, из-за чего консервированные оливки нельзя есть тем, кто страдает циститом, гастритом с повышенной кислотностью, и детям до трех лет.

"Оливки имеют свойство гнать желчь, поэтому будут вредны в период обострения желчекаменной болезни, при холецистите, панкреатите и при камнях в почках", – добавила Кушнир.

Ранее Кушнир объяснила, кому не следует есть мандарины. Эксперт отметила, что фрукты содержат большое количество витаминов группы B, P, K и D, минералы, кальций, магний и калий, однако часто вызывают аллергию и по этой причине противопоказаны детям до 2–3 лет.

