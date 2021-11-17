Нутрициолог рассказала, кому опасно есть оливки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Разница между натуральными и консервированными оливками может заметно сказаться на человеческом организме. Об этом в интервью РИА Новости заявила нутрициолог и фитнес-тренер Наталия Кушнир.
Она отметила, что натуральные оливки полезны для человека, поскольку богаты различными витаминами и жирными кислотами, отвечающими за нормальную работу всего организма.
"В оливках есть практически все необходимые человеку витамины и микроэлементы: натрий, кальций, калий, магний, железо, фосфор, медь, цинк и селен", – добавила Кушнир.
Однако, по словам специалиста, консервированные оливки, которые в основном доступны россиянам, содержат вредные добавки. Так, остатки несмытой каустической соды и глютоната железа делают плоды аллергеном. А в рассоле содержится большое количество соли, из-за чего консервированные оливки нельзя есть тем, кто страдает циститом, гастритом с повышенной кислотностью, и детям до трех лет.
"Оливки имеют свойство гнать желчь, поэтому будут вредны в период обострения желчекаменной болезни, при холецистите, панкреатите и при камнях в почках", – добавила Кушнир.
Ранее Кушнир объяснила, кому не следует есть мандарины. Эксперт отметила, что фрукты содержат большое количество витаминов группы B, P, K и D, минералы, кальций, магний и калий, однако часто вызывают аллергию и по этой причине противопоказаны детям до 2–3 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: