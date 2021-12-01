Диетолог назвала продукт, который помогает бороться с тягой к фастфуду

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что регулярное употребление авокадо помогает бороться с тягой к вредной еде.
"В авокадо содержится клетчатка, которая удовлетворяет потребности нашей полезной микрофлоры, то есть ее становится больше и сохраняется равновесие микробиома. От этого равновесия зависит наше желание съесть что-то сладкое, что-то типа фастфуда. Поэтому если мы регулярно включаем авокадо в наш рацион, нам уже не так хочется вредной еды", – объясняет специалист.
Кроме того, по ее словам, этот продукт содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые понижают уровень плохого холестерина и воспаления в организме.
"Микровоспаления, которые у нас постоянно присутствуют в организме, приводят в дальнейшем к инсультам, инфарктам, деменции, то есть слабоумию, различным заболеваниям суставов. Регулярное употребление авокадо поможет нам в профилактике таких дегенеративных возрастных заболеваний", – подчеркнула Соломатина.
Также в авокадо содержатся жирные кислоты, которые необходимы для оболочки клеток, отвечающих за нормальную работу головного мозга, указала врач.
Противопоказаний к употреблению этого плода практически нет, продолжает Соломатина. Поэтому авокадо могут есть все, кроме людей с индивидуальной непереносимостью к данному продукту. Его можно включать в рацион каждый день, по половине или целому плоду, уточнила эксперт.
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