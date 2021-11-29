Диетолог рассказала, какая ягода замедляет старение и улучшает память

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Черника представляет собой не только вкусное лакомство, но и эффективное средство для улучшения памяти и нормализации работы головного мозга, рассказала британский диетолог Эмма Дербишир. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По ее словам, черника замедляет процессы старения нервных клеток, улучшая восприятие и способствуя развитию способности построения логических связей. Особенно ягода полезна для детей и пожилых.

Кроме того, черника полезна тем, кто столкнулся с депрессией и тревогой, поскольку она положительно влияет на нервный фон и улучшает настроение. Для того чтобы ягода дала эффект, необходимо в день употреблять примерно одну чашку черники.

"В чернике содержится много полифенолов, например антоцианов, которые положительно влияют на мыслительную активность. Ягоды легко включить в рацион – добавить их в кашу, сделать сок, смузи или просто съесть в качестве полезной закуски", – рассказала Дербишир.

Ранее ученые выяснили, что черника и клубника снижают риск возникновения сердечного приступа, а также в целом благотворно влияют на кровяное давление. В ягодах содержится много растительных соединений под названием антоцианы, которые, по мнению экспертов, улучшают здоровье человека.