Диетолог назвала защищающие от деменции продукты

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 рассказала, что для профилактики деменции нужно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты, омегу-3 и витамин В12.
Старческая деменция, по словам специалиста, это разрушение нервной ткани. Она развивается на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому необходимо, чтобы мозг и сердечно-сосудистая система были более крепкими, объясняет Соломатина.
"Холин, лецитин – это предшественники ацетилхолина – нейромедиатора, который обеспечивает передачу нервного импульса между клетками головного мозга. Холина много в желтке яйца, в брокколи, в цветной капусте, в овсянке", – говорит врач.
Соломатина советует отказаться от употребления консервантов, фастфуда, а также жареного, сладкого и соленого, при этом сделать упор на продукты, в которых содержатся антиоксиданты.
Также, по словам эксперта, необходимо есть продукты, которые разжижают кровь. Специалист советует употреблять томатный сок и шиповник – в них содержится много витамина C.
Полезны будут и полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в жирной дикой рыбе. Омега-3, по словам специалиста, необходима для построения нейронов.
"Это сайра, селедка, которую необязательно есть соленой, потому что соль провоцирует проблемы, связанные с повышением давления и гибелью нейронов. Можно запекать скумбрию", – уточнила врач.
Поможет сохранить здоровье мозга и витамин В12. По словам эксперта, он есть только в продуктах животного происхождения.
"Его много в тунце, лососе, в печени, сердце, то есть в субпродуктах, в мясе. От отсутствия витамина В12 страдают вегетарианцы, особенно веганы. Если они не добавляют его извне в виде инъекций, добавок, то начинают в конечном итоге страдать когнитивные функции и снижается критичность мышления", – объясняет диетолог.
Врач советует запекать или отваривать продукты, но не жарить. Красное мясо диетолог рекомендует употреблять не чаще 2–3 раз в неделю.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, что при варикозном расширении вен следует включить в свой рацион больше продуктов, содержащих витамин C. Он играет важную роль в поддержании здоровья сосудистой стенки, объяснила специалист.
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