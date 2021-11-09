Диетолог назвала защищающие от деменции продукты

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 рассказала, что для профилактики деменции нужно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты, омегу-3 и витамин В12.

Старческая деменция, по словам специалиста, это разрушение нервной ткани. Она развивается на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому необходимо, чтобы мозг и сердечно-сосудистая система были более крепкими, объясняет Соломатина.

"Холин, лецитин – это предшественники ацетилхолина – нейромедиатора, который обеспечивает передачу нервного импульса между клетками головного мозга. Холина много в желтке яйца, в брокколи, в цветной капусте, в овсянке", – говорит врач.

Соломатина советует отказаться от употребления консервантов, фастфуда, а также жареного, сладкого и соленого, при этом сделать упор на продукты, в которых содержатся антиоксиданты.





Елена Соломатина врач-диетолог Много антиоксидантов в овощах, фруктах, ягодах, особенно ярко окрашенных. Яркие пигменты обладают самым мощным эффектом. Для мозга хорошо работают черные, синие – это черника, голубика, ежевика.

Также, по словам эксперта, необходимо есть продукты, которые разжижают кровь. Специалист советует употреблять томатный сок и шиповник – в них содержится много витамина C.

Полезны будут и полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в жирной дикой рыбе. Омега-3, по словам специалиста, необходима для построения нейронов.

"Это сайра, селедка, которую необязательно есть соленой, потому что соль провоцирует проблемы, связанные с повышением давления и гибелью нейронов. Можно запекать скумбрию", – уточнила врач.

Поможет сохранить здоровье мозга и витамин В12. По словам эксперта, он есть только в продуктах животного происхождения.

"Его много в тунце, лососе, в печени, сердце, то есть в субпродуктах, в мясе. От отсутствия витамина В12 страдают вегетарианцы, особенно веганы. Если они не добавляют его извне в виде инъекций, добавок, то начинают в конечном итоге страдать когнитивные функции и снижается критичность мышления", – объясняет диетолог.

Врач советует запекать или отваривать продукты, но не жарить. Красное мясо диетолог рекомендует употреблять не чаще 2–3 раз в неделю.





Елена Соломатина врач-диетолог Такое питание сохранит наш мозг здоровым долгое время. Это не только для профилактики деменции, но и для того, чтобы она не развивалась дальше. Наша задача ее задержать. Когда болезнь уже развилась, понятно, что там добавляются и лекарственные средства, но питание все равно играет роль.

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