Врач дал советы по выбору рыбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дал советы по выбору полезной и безопасной рыбы, сообщает радио КП.
"Рыба – это омега-3 и омега-6. Она уменьшает риск возникновения онкологии и ожирения. В неделю нужно есть минимум две порции рыбы – около 240 граммов. При этом есть более четырех порций в неделю не рекомендуется", – сказал врач.
Комаровский призвал обращать внимание на безопасность продукта. По его словам, самой полезной рыбой является речная. При этом есть риск заразиться глистами.
"Чтобы себя уберечь, нужно не покупать рыбу с рук. Нужно понимать, что большинство личинок глистов умирают при глубокой промышленной заморозке", – отметил врач.
Кроме того, эксперт обратил внимание на наличие ртути в морской рыбе, которая окажет негативное влияние на организм беременных женщин и детей.
"Если вы любители суши, то в качестве основы должна быть только замороженная рыба", – заключил Комаровский.
Ранее сообщалось, что жирные сорта рыбы не только обладают высокой калорийностью, но и содержат множество полезных элементов, в частности липидов.
Наиболее калорийной из таких рыб считается угорь, мясо которого содержит примерно 230 калорий на 100 граммов. При этом оно насыщено витамином А, который является мощным антиоксидантом.
Эксперты рассказали о критериях выбора рыбы
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