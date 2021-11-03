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Общество

18:02

Врач дал советы по выбору рыбы

общество еда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дал советы по выбору полезной и безопасной рыбы, сообщает радио КП.

"Рыба – это омега-3 и омега-6. Она уменьшает риск возникновения онкологии и ожирения. В неделю нужно есть минимум две порции рыбы – около 240 граммов. При этом есть более четырех порций в неделю не рекомендуется", – сказал врач.

Комаровский призвал обращать внимание на безопасность продукта. По его словам, самой полезной рыбой является речная. При этом есть риск заразиться глистами.

"Чтобы себя уберечь, нужно не покупать рыбу с рук. Нужно понимать, что большинство личинок глистов умирают при глубокой промышленной заморозке", – отметил врач.

Кроме того, эксперт обратил внимание на наличие ртути в морской рыбе, которая окажет негативное влияние на организм беременных женщин и детей.

"Если вы любители суши, то в качестве основы должна быть только замороженная рыба", – заключил Комаровский.

Ранее сообщалось, что жирные сорта рыбы не только обладают высокой калорийностью, но и содержат множество полезных элементов, в частности липидов.

Наиболее калорийной из таких рыб считается угорь, мясо которого содержит примерно 230 калорий на 100 граммов. При этом оно насыщено витамином А, который является мощным антиоксидантом.

Эксперты рассказали о критериях выбора рыбы

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