Диетолог объяснила, почему желток в глазунье должен быть жидким

Яичницу считают одним из любимых завтраков москвичей – быстро, вкусно и питательно. То, что надо для мегаполиса. Рассказываем, какие тонкости нужно учитывать, чтобы правильно варить и жарить яйца.



Полезный эталон

Диетологи считают яйца уникальным продуктом. В них содержатся витамины А, Е, D, группы В и другие. Богаты яйца и микроэлементами, такими как кальций, железо, магний, фосфор, цинк, селен. По словам диетолога-терапевта Ольги Лушниковой, яичный белок содержит все незаменимые аминокислоты, которые в организме не синтезируются, а поступают только с едой. Белок яйца большей частью состоит из альбумина, а он усваивается практически на 100%.

Желток содержит ценные белки альбумин, овоглобулин, кональбумин, овомукоид, овомуцин, лизоцим, авидин. Долгое время ученые спорили о повышенном содержании холестерина в яйцах. Американские диетологи выяснили, что "вредный холестерин" действительно присутствует в составе, но он практически не усваивается организмом. Этому препятствует лецитин, который также содержится в желтке.





Ольга Лушникова диетолог-терапевт Лецитин улучшает работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Он способствует усвоению жирорастворимых витаминов (А, D, Е и К), повышает сопротивляемость организма воздействию токсических веществ.

По словам врача, здоровому человеку можно смело употреблять одно-два яйца в день.



Правильная глазунья

Эксперт отмечает, что для нервной системы, кожи, волос, ногтей, печени, а также для нормального развития плода во время беременности крайне важен биотин – витамин В7. Он в значительных количествах содержится в яичном желтке. При этом в белке есть вещество авидин, которое блокирует всасывание биотина.

"Чтобы биотин максимально усвоился, нужно, чтобы белок был приготовлен, а желток оставался жидким. Яйца всмятку или глазунья с чуть "тронутыми" желтками – идеальный вариант", – комментирует эксперт.

По словам диетолога-терапевта, при сильной тепловой обработке часть полезных свойств теряется, витамины разрушаются, а само яйцо (зажаренное или сваренное вкрутую) будет долго перевариваться в организме.



Чистота прежде всего

У яиц пористая скорлупа, поэтому микроорганизмы могут попасть внутрь продукта. В некоторых странах, по словам эксперта, яйца дезинфицируют в промышленных условиях, покрывают специальным составом против проникновения сальмонелл. Повторно мыть продукт дома не обязательно, но хранить его можно только в холодильнике.

"В России так обрабатывают немногие предприятия, скорее, даже единичные. Поэтому скорлупу нужно мыть непосредственно перед приготовлением. Лучше в отдельной емкости, предварительно почистив щеткой все загрязнения. Использовать надо теплую проточную воду, температура которой – порядка 45 градусов", – советует Ольга Лушникова.

При промывке скорлупы именно теплой водой, по словам эксперта, внутри яйца создается давление, которое препятствует проникновению внутрь бактерий и частичек грязи. При использовании холодной воды эффект может быть обратным. Перед варкой вкрутую мыть скорлупу необязательно. Врач отмечает, что яйца с поврежденной или сильно загрязненной скорлупой (например, с присохшим желтком) использовать не рекомендуется.



Регламент варки

Слишком долго варить куриные яйца не рекомендуется, так же как и не доваривать. Ольга Лушникова советует придерживаться определенных правил, контролируя продолжительность приготовления.

"Яйца всмятку варятся три-четыре минуты с момента погружения в кипяток. Яйца "в мешочек" – пять-шесть минут. Яйца вкрутую варят 8–10 минут после закипания воды", – комментирует Ольга Лушникова.

По словам эксперта, более продолжительное время варки яйца приводит к нежелательному потемнению наружного слоя желтка, вызванному накоплением продуктов распада.

Для некоторых блюд, таких как белковый крем, майонез, тирамису, гоголь-моголь, требуются сырые яйца. Врач отмечает, что безопаснее купить пастеризованные варианты продукта. В продаже имеются как целые яйца, так и белки и желтки отдельно.

