Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:01

Главная / Истории /

Диетолог рассказала, почему супы полезны не всем

Миф и реальность: почему не всем полезно есть суп
общество еда

В детстве нам твердили, что в обеденном меню должно быть первое блюдо, иначе не избежать проблем с пищеварением. Мы выясняли, обязательно ли есть супы каждый день.

Фото: depositphotos/lola19

Польза и вред

Суп – прекрасная традиционная еда, к тому же вкусная, но он не является необходимой частью здорового рациона, отмечает диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Если человек любит первое, то может его есть хоть каждый день, а тем, кто не любит, не надо себя заставлять.

"То, что из-за отсутствия супов в рационе появляется гастрит и язва, – это миф. Болезни желудочно-кишечного тракта возникают совсем по другим причинам. При существующих язвенной болезни и гастрите, сопровождающихся повышенным образованием соляной кислоты, как раз супы, приготовленные на крепком мясном или грибном бульоне, могут быть противопоказаны", – отмечает эксперт.

Экстрактивные вещества в составе крепких бульонов еще больше усиливают секрецию соляной кислоты в желудке. Это может усугубить воспалительный процесс.

Фото: depositphotos/Kryzhov

Вторая попытка

Перед приготовлением мясных супов хозяйки задаются вопросом – сливать или нет первый бульон? Эксперт считает, что это надо делать однозначно, если, конечно, не вы сами вырастили бычка, барана или курицу в идеальных условиях.

"Доводим бульон до кипения, ждем несколько минут и воду сливаем. Затем добавляем чистую и продолжаем варку. В первом бульоне остаются лишний жир, часть экстрактивных веществ и антибиотики, без которых, к сожалению, никак не обойтись. Кстати, по правилам эти препараты необходимо прекратить давать животным как минимум за неделю до забоя, но, к сожалению, не все их соблюдают", – комментирует Ольга Лушникова.

По мнению эксперта, даже фермерское происхождение мяса и птицы не гарантирует чистоту продукта. При заболеваниях животных фермеры используют точно такие же лекарства, как и крупные предприятия.

Фото: depositphotos/ovelymama

Овощная фантазия

Диетолог считает, что употребление первых блюд помогает увеличить количество овощей в рационе. Как правило, даже те, кто к овощам относится прохладно, в супах спокойно их употребляют.

"Для приготовления овощного супа работает правило радуги. Чем больше овощей разных цветов присутствует в кастрюле, тем лучше", – объясняет диетолог.

Овощи лучше слегка недоваривать, а измельченную зелень класть в уже готовое блюдо для того, чтобы максимально сохранить витамины.

"Помните, что при каждом повторном разогревании или, еще хуже, кипячении витамины разрушаются почти полностью. Поэтому идеально супы есть свежеприготовленными", – комментирует эксперт.

По словам диетолога, в первые блюда можно добавлять различные крупы, макаронные изделия и картофель, только из этого нужно выбрать что-нибудь одно, а не использовать все сразу. Первые блюда из чечевицы, гороха, фасоли – отличный источник растительного белка и пищевых волокон. Такие супы надо готовить без мяса. Белок бобовых препятствует усвоению животного белка, что может привести к неприятным последствиям со стороны желудочно-кишечного тракта.

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Худеем с супом

Диетолог-терапевт обращает внимание, что супы можно и нужно включать в рацион тем, кто находится на этапе снижения веса. Первые блюда очень хорошо насыщают из-за объема и температуры, потому что теплая еда способствует насыщению. При этом калорийность обычно не слишком высокая.

"Не забываем о том, что жирные сливки и сметана увеличивают калорийность супов. А супы-пюре на сливках – это вообще калорийная бомба", – предостерегает эксперт.

Диетолог советует тем, кто любит супы-пюре и следит за своим весом, отдавать предпочтение овощным вариантам или супам из бобовых. По мнению диетолога-терапевта, идеальный суп варится на овощном бульоне с добавлением кусочков отварного мяса, рыбы или птицы, большого количества разных овощей и зелени.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать