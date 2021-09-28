Диетолог рассказала, почему супы полезны не всем

В детстве нам твердили, что в обеденном меню должно быть первое блюдо, иначе не избежать проблем с пищеварением. Мы выясняли, обязательно ли есть супы каждый день.



Польза и вред

Суп – прекрасная традиционная еда, к тому же вкусная, но он не является необходимой частью здорового рациона, отмечает диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Если человек любит первое, то может его есть хоть каждый день, а тем, кто не любит, не надо себя заставлять.

"То, что из-за отсутствия супов в рационе появляется гастрит и язва, – это миф. Болезни желудочно-кишечного тракта возникают совсем по другим причинам. При существующих язвенной болезни и гастрите, сопровождающихся повышенным образованием соляной кислоты, как раз супы, приготовленные на крепком мясном или грибном бульоне, могут быть противопоказаны", – отмечает эксперт.

Экстрактивные вещества в составе крепких бульонов еще больше усиливают секрецию соляной кислоты в желудке. Это может усугубить воспалительный процесс.



Вторая попытка

Перед приготовлением мясных супов хозяйки задаются вопросом – сливать или нет первый бульон? Эксперт считает, что это надо делать однозначно, если, конечно, не вы сами вырастили бычка, барана или курицу в идеальных условиях.

"Доводим бульон до кипения, ждем несколько минут и воду сливаем. Затем добавляем чистую и продолжаем варку. В первом бульоне остаются лишний жир, часть экстрактивных веществ и антибиотики, без которых, к сожалению, никак не обойтись. Кстати, по правилам эти препараты необходимо прекратить давать животным как минимум за неделю до забоя, но, к сожалению, не все их соблюдают", – комментирует Ольга Лушникова.

По мнению эксперта, даже фермерское происхождение мяса и птицы не гарантирует чистоту продукта. При заболеваниях животных фермеры используют точно такие же лекарства, как и крупные предприятия.



Овощная фантазия

Диетолог считает, что употребление первых блюд помогает увеличить количество овощей в рационе. Как правило, даже те, кто к овощам относится прохладно, в супах спокойно их употребляют.

"Для приготовления овощного супа работает правило радуги. Чем больше овощей разных цветов присутствует в кастрюле, тем лучше", – объясняет диетолог.

Овощи лучше слегка недоваривать, а измельченную зелень класть в уже готовое блюдо для того, чтобы максимально сохранить витамины.

"Помните, что при каждом повторном разогревании или, еще хуже, кипячении витамины разрушаются почти полностью. Поэтому идеально супы есть свежеприготовленными", – комментирует эксперт.

По словам диетолога, в первые блюда можно добавлять различные крупы, макаронные изделия и картофель, только из этого нужно выбрать что-нибудь одно, а не использовать все сразу. Первые блюда из чечевицы, гороха, фасоли – отличный источник растительного белка и пищевых волокон. Такие супы надо готовить без мяса. Белок бобовых препятствует усвоению животного белка, что может привести к неприятным последствиям со стороны желудочно-кишечного тракта.



Худеем с супом

Диетолог-терапевт обращает внимание, что супы можно и нужно включать в рацион тем, кто находится на этапе снижения веса. Первые блюда очень хорошо насыщают из-за объема и температуры, потому что теплая еда способствует насыщению. При этом калорийность обычно не слишком высокая.

"Не забываем о том, что жирные сливки и сметана увеличивают калорийность супов. А супы-пюре на сливках – это вообще калорийная бомба", – предостерегает эксперт.

Диетолог советует тем, кто любит супы-пюре и следит за своим весом, отдавать предпочтение овощным вариантам или супам из бобовых. По мнению диетолога-терапевта, идеальный суп варится на овощном бульоне с добавлением кусочков отварного мяса, рыбы или птицы, большого количества разных овощей и зелени.

