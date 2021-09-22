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09:03

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Диетолог объяснила, что полезнее – чай или кофе

Чай или кофе? Врач рассказала, какой напиток вреднее для организма
общество еда

Осенью, когда настроение на нуле, без бодрящих напитков не обойтись. Любители чая и кофеманы спорят, на чем лучше остановить свой выбор. Мы выясняли, что менее опасно для здоровья – стакан чая или чашечка кофе.

Фото: depositphotos/AntonioGuillemF

Плюсы или минусы

Дискуссии на тему употребления бодрящих напитков часто обрастают мифами. Врач-диетолог Марина Степанян предлагает с научной точки зрения разобраться в том, полезно ли употреблять чай и кофе. Кстати, важно помнить, что все напитки, кроме воды, мы относим к еде.

"Как диетолог я считаю, что не существует плохих и хороших продуктов. Таким образом, я не рекомендую полностью исключать из рациона чай и кофе, особенно если вы их любите", – говорит врач.

Однако людям, которые следят за калорийностью своего рациона, эксперт советует учитывать, что эти продукты будут увеличивать пищевую ценность. Особенно если добавлять в них сахар и молоко. Относиться с осторожностью к чаю и кофе следует не только фанатам стройной фигуры. Еще нужно учитывать состояние здоровья, количество напитка.

"При ряде заболеваний, таких как гастрит, желудочно-пищеводный рефлюкс и других, необходимо воздержаться от употребления кофе и крепкого черного чая", – предостерегает врач.

Проявить осторожность следует и потому, что эти продукты раздражают слизистую желудка и влияют на состояние сфинктера между желудком и пищеводом.

Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov

Чай не кофе

Бывают ситуации, когда между двумя напитками приходится делать решительный выбор.

Употребление большого количества кофе на ночь может привести к нарушению сна, повышенной нервной возбудимости и беспокойству. Кроме того, некоторые люди более чувствительны к кофеину. В таком случае лучше отказаться от кофе и сделать выбор в пользу чая.
Марина Степанян
диетолог

Оба продукта являются мощными стимуляторами из-за содержащегося в их составе кофеина. В зависимости от приготовления его содержание даже в кофе может быть разным, однако в любом случае его больше, чем в чае.

"Количество кофеина, которое считается безопасным для среднестатистического человека, составляет 400 миллиграммов в день. Одна чашка (250 миллилитров) сваренного кофе содержит в среднем около 100 миллиграммов кофеина. Аналогичная порция черного чая – около 50 миллиграммов", – напоминает врач.

Если придерживаться нормы, то чаепития можно устраивать чаще, чем посиделки с кофе.

Фото: depositphotos/photofriday

Много пользы получаю

Положительное действие кофеина заключается в увеличении активности, повышении работоспособности, росте физической выносливости и концентрации. Некоторые научные исследования, по словам эксперта, зафиксировали связь между воздействием кофеина и снижением риска развития метаболического синдрома (комплекса нарушения обмена веществ). А умеренное потребление кофеина препятствует развитию деменции и болезни Альцгеймера.

Чай, особенно зеленый, обладает антиоксидантной функцией, то есть содержит в себе вещества полифенолы, защищающие организм от воздействия свободных радикалов, которые обладают канцерогенными свойствами.

Полифенолы также влияют на сердечно-сосудистую систему. Они воздействуют на тонус сосудов, что препятствует повышению артериального давления и снижает риск развития инсульта и инфаркта.
Марина Степанян
диетолог

Таким образом, кофе и чай фактически обладают схожими эффектами, включая антиоксидантные, противоопухолевые и энергетические свойства. Они даже помогают защитить организм от некоторых заболеваний. Однако если не соблюдать меру, то могут и подорвать здоровье.

"Здоровому человеку следует ограничить количество чашек кофе в день до двух. Это 400–500 миллилитров кофе с молоком и 200–300 миллилитров без молока", – добавляет врач.

Что касается чая, то здесь, по мнению диетолога, для здорового человека ограничений нет. Необходимо лишь исходить из своих ощущений. А что выбрать для своего рациона, зависит только от вкусовых предпочтений.

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