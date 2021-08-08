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Нутрициолог рассказала, как выбрать самую безвредную пластиковую посуду

Опасная метка: почему в пластиковых контейнерах нельзя подогревать еду
общество еда

Одноразовая посуда и пластиковые бутылки давно вызывают опасения экологов и врачей. По их мнению, подобная тара вредит не только экологии, но и здоровью человека. Рассказываем, какой пластик наиболее безопасен для продуктов питания.

Фото: depositphotos/belchonock

Не нагревать

Всемирное эндокринологическое общество опубликовало список веществ, разрушающих эндокринную систему. В документе, в частности, говорится, что нельзя использовать пластиковые контейнеры для разогрева в микроволновке, а также в нем приведен четкий алгоритм выбора продукции в пластиковой упаковке.

"Существуют несколько видов пластика: поликарбонат, полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол. Они состоят из природных или синтетических высокомолекулярных соединений. Сам по себе пластик не несет человеку вреда, но в чистом виде это хрупкий материал, который плавится от жары", – пояснила нутрициолог Мария Розанова.

Поэтому производители добавляют в состав пластика различные химические и технологические добавки, чтобы продлить срок его службы. Эти вещества могут быть токсичными и отрицательно влиять на здоровье человека.
Мария Розанова
нутрициолог

В пластиковых контейнерах люди часто приносят на работу еду и подогревают эти емкости прямо в микроволновых печах. Специалисты пришли к выводу, что при сильном повышении температуры химическая добавка может среагировать и выделить в еду токсические вещества.

Чтобы избежать неприятных последствий, эксперт посоветовала разогревать пищу только в стеклянной или керамической посуде. Это позволит сохранить эндокринную систему и снизить нагрузку на печень и почки, которые и так подвергаются огромной нагрузке в современной жизни.

Сигнал опасности

Фото: depositphotos/tezzstock

Выбирать пластиковую посуду или упакованные в пластиковую тару продукты следует, опираясь на рекомендации специалистов. Нутрициолог рекомендует найти на бутылке или посуде треугольник, составленный из стрелок. Цифра в нем даст информацию о материале, из которого сделана упаковка, или же подскажет, от какой посуды лучше отказаться совсем.

Так, если в треугольнике стоит тройка, то речь идет о поливинилхлориде (ПВХ). Этот мягкий пластик используют не только в большинстве современных отделочных материалов, но и для упаковки еды (сыра, мяса, колбасы), производства бутылок, а также пленки для заворачивания продуктов. Товары очень популярны из-за низкой цены и пользуются спросом. Но этот вид материала не поддается никакой переработке. А при контакте с жирными или горячими продуктами выделяет тяжелые металлы и винилхлорид, что очень опасно для эндокринной системы.

Цифра 6 на таре указывает на полистирол (PS). Из него изготавливают контейнеры для еды, вилки, ложки и даже стаканы для горячих напитков.

"Данный вид предназначен только для холодных продуктов. И если налить в такую емкость алкогольный напиток или горячую еду, то полистирол выделит токсичное вещество – стирол. Он накапливается в печени и почках и понемногу их разрушает", – объяснила собеседница Москвы 24.

Если в треугольнике стоит цифра 7, то при изготовлении использовался поликарбонат (PC или OTHER). Из него чаще всего делают детские бутылочки, многослойную упаковку, бутылки для воды. Но на самом деле в этом виде пластмассовой тары категорически запрещено хранить еду и воду.

При использовании, особенно длительном, посуда выделяет опасное вещество – бисфенол: он нарушает физиологические процессы в организме и обмен веществ, разрушает эндокринную систему.

Несмотря на опасность данного вида пластика, из него на сегодняшний день делают большинство пищевых контейнеров и бутылок для воды.
Мария Розанова
нутрициолог

Цифра 5 сообщает о том, что в составе есть полипропилен (PP), который применяется для изготовления стаканчиков для йогуртов, контейнеров для горячей пищи и пленок.

"Полипропилен выдерживает высокую температуру, но вот пить алкоголь из такой посуды или хранить в ней жирную пищу запрещается, потому что происходит выделение формальдегида, который накапливается в организме и разрушает печень и почки. Кроме того, нарушается зрение и работа желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Также не рекомендуется нагревать пищу в такой посуде выше 100 градусов", – добавила эксперт.

Чтобы не попасть в ловушку вредных веществ, покупателям надо внимательно рассматривать упаковку и изучать данные специалистов.

Какую посуду выбрать?

Фото: depositphotos/lobur

Емкости с цифрой 2 на упаковке считаются одними из самых безопасных. Для их производства используется полиэтилен низкого давления (HDPE). Его в основном используют для производства различных банок и бутылок, то есть преимущественно жесткой тары, которую можно использовать несколько раз.

Такой пластик обладает высокой твердостью, прочностью, химической стойкостью к щелочам, кислотам и жирам. Температура плавления материала – 130 градусов. Посуду, которая сделана из этого материала, можно легко определить с помощью постукивания – полиэтилен низкого давления издает звонкий и сильный звук.

Полиэтилен высокого давления (LDPE) также используется для изготовления пластиковой упаковки, пакетов, пленки и бутылок для растительного масла. На такой таре в треугольнике из стрелочек ставят цифру 4. Он является весьма безопасным для здоровья человека и предназначен для контакта с едой. Температура плавления такого материала – 110 градусов. Полиэтилен высокого давления также устойчив к деформациям и влиянию солнечных лучей.

Лидер в рейтинге относительно безопасных материалов – пластиковая посуда с цифрой 1 в треугольнике. Полиэтилентерефталат (PET) служит для изготовления одноразовых стаканчиков, тарелок, банок и бутылок. Хоть материал является экологичным, но срок его годности – всего лишь год.

Главное правило – нельзя использовать тару из этого пластика повторно, потому что со временем он теряет защитные свойства и может выделять токсические вещества, которые производители добавляют для его длительного функционирования.
Мария Розанова
нутрициолог

Такую посуду, как и другие пластиковые емкости, не рекомендуется нагревать в микроволновке, потому что материал может выделять формальдегид.

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