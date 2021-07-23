Диетолог рассказала, какую еду взять с собой в поезд дальнего следования

Пандемия диктует свои требования – москвичи стали больше путешествовать по родной стране. Если точка назначения не близко, то в дороге туристы могут провести более суток. Рассказываем, какие продукты надо брать с собой в поезд, чтобы путь не казался бесконечно долгим, а окружающие не страдали от неприятных запахов.



Холодный прием

Стандартный набор командированного или туриста прошлых лет обычно состоял из копченой колбасы, жареной курицы, огурцов, вареных яиц, плавленых сырков и соли в спичечном коробке. Старожилы, отправляясь в дальнюю дорогу, заворачивали всю эту еду в пергаментную бумагу или в газетку, чтобы продукты дольше не портились. Но современные путешественники, особенно сторонники ЗОЖ, придирчиво относятся к качеству пищи.

Врач-диетолог Анна Мелехина в разговоре с Москвой 24 отметила, что питание в поезде, с одной стороны, должно быть безопасным, с другой – полезным. Причем безопасность в данном случае должна стоять на первом месте, поэтому дедовские способы транспортировки продуктов лучше пересмотреть, посоветовала она.

"Роспотребнадзор рекомендует всю готовую еду хранить в холодильнике. Но как же это организовать в поезде? Рекомендую взять с собой сумку-холодильник, в нее можно положить специальные брикеты со льдом. Такой способ хранения подойдет для 12-часовой дороги", – пояснила диетолог.

В такой сумке эксперт советует хранить традиционные для дороги отварной картофель и запеченную курицу, а также сыр, котлеты и отварную кукурузу. Специалист добавила, что рыба имеет меньшие сроки хранения, поэтому в пути лучше обойтись без нее.

Молочные продукты тоже быстро портятся. Поэтому если очень хочется, то для первых часов путешествия можно взять сырники и творожную запеканку, но хранить их стоит также в сумке-холодильнике, подчеркнула Мелехина.

При комнатной температуре

Если нет сумки-холодильника или не хочется связывать себя лишним габаритным грузом, то в поезд можно прихватить консервы. По мнению диетолога, для этого сгодится тунец в собственном соку, фасоль, кукуруза, горошек, лечо, кабачковая или другая овощная икра. Причем содержимое открытых банок следует съедать сразу, не оставляя на потом, отметила эксперт.

При стандартной температуре в вагоне достаточно хорошо хранятся как целые овощи и фрукты, так и порезанные на кусочки. Врач рекомендовала сделать выбор в пользу яблок, груш и бананов. А вот ягоды могут легко помяться и протечь или быстро испортиться. Из овощей удобнее будет взять огурцы, помидоры черри, морковь, а любителям здорового питания – сырую цветную капусту, отметила Мелехина.





Анна Мелехина врач-диетолог В поезде может быть сложно мыть овощи и фрукты. Поэтому вымойте их дома заранее, обсушите полотенцем и сложите в пакет или контейнер.

Опытные туристы также не советуют брать в дорогу сладкую газированную воду или квас. В таком случае лучше запастись обычной водой, а еще прихватить с собой чай в пакетиках или стиках.

В своей тарелке

То, что человек оказался за много километров от обеденного стола, не отменяет необходимости заботиться о правильном питании. За основу приема пищи диетолог рекомендует взять так называемый метод тарелки.

"Половину тарелки заполните овощами или фруктами, четверть – источниками белка (мясом, сыром, яйцами), а четверть – источником сложных углеводов (цельнозерновым хлебом, хлебцами и картофелем). Так питание будет здоровым, разнообразным и вкусным", – пояснила врач.

Бутерброд с котлетой, сыром или кабачковой икрой выручит голодного пассажира, считает она.





Анна Мелехина врач-диетолог Для поездки также хорошо взять лаваш, с помощью которого можно создать множество вариантов ужина – например, завернуть в него огурцы, сыр или кусочки курицы.

По мнению эксперта, употребление колбасы, сосисок, чипсов и печенья лучше свести к минимуму. Если других вариантов нет, то можно полакомиться и сырокопченой колбасой, которая хорошо хранится в походных условиях, но при этом нужно знать меру.

Следим за ароматами

Запах свежих огурцов, распространяясь по вагону, вызывает аппетит, ароматы цитрусовых и кофе улучшают настроение и бодрят. Но есть продукты, от которых окружающие, мягко говоря, не в восторге. Хорошо, если вы путешествуете в отдельном купе всей семьей и запахи пищи не доставляют беспокойства другим.

В плацкартном вагоне или в купе с посторонними людьми следует соблюдать правила этикета. Так, к продуктам, вызывающим неприязнь попутчиков, диетолог отнесла острую чесночную колбасу, рыбу и курицу-гриль. Не обрадует пассажиров и запах лапши быстрого приготовления. Такому "сухому пайку" лучше найти более достойную замену.





Анна Мелехина врач-диетолог В поезде есть доступ к кипятку. Значит, можно взять каши в пакетиках, которые не нужно варить. Внимательно читайте состав – лучше выбирать кашу без сахара.

По словам врача, также не стоит обходить вниманием вагоны-рестораны, которые есть в поездах дальнего следования. Диетолог отмечает, что в них разнообразное меню, да и свежесть не вызывает вопросов.

А тем, кому вагон-ресторан не по душе, бывалые путешественники, пропагандирующие здоровое питание, советуют возить с собой полевую кухню. Для этого в небольшой термос с широким горлышком можно засыпать овсяные, ржаные, гречневые хлопья, мюсли или кус-кус, залить все это кипятком и некоторое время выдержать – горячий обед готов.

В поезде можно также полакомиться и гречневой кашей. Для этого крупу надо запаривать в термосе в течение часа или оставить на ночь. В дорогу лучше брать гречку в небольших порционных пакетиках, так как ее не нужно мыть.

