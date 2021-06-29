Какие продукты могли испортиться в квартире за время жары

В дни аномальной жары москвичи обходят стороной прилавки со скоропортящимися деликатесами и стараются любую еду держать в холодильнике. Мы разбирались, как уберечь продукты, которые в обычное время хранятся при комнатной температуре.



Всему голова

В хлебнице на столешнице или на подоконнике в целлофановом пакете – так обычно москвичи хранят хлеб. Но в жару привычкам придется изменить, чтобы не угощать домашних испорченным изделием. Если температура в квартире выше 25 градусов, хлеб начинает портиться и плесневеть, потому что интенсивно запускаются процессы брожения. Оптимальный вариант – покупать хлеб каждый день в небольших количествах, благо дефицита нет. Но если нет такой возможности, то бывалые хозяйки советуют завернуть продукт в льняную тряпку или положить его в бумажный пакет.

По словам диетолога Асият Хачировой, хлеб всегда следует держать в сухом, прохладном месте, поэтому в жару холодильник подходит для его хранения. Хозяйки также используют для этих целей морозильную камеру. Мерзлый хлеб потом разогревают в духовке или оттаивают непосредственно перед обедом.

Некоторые кулинары убирают в холодильник и крупы. По словам диетолога, эта мера оправданна, поскольку в жару в крупах при неправильном хранении создаются идеальные условия для пищевой моли и других паразитов. Но крупа обычно хранится в темных местах кухонных гарнитуров, где температура вряд ли поднимется выше 25 градусов, если только на шкаф не падают прямые солнечные лучи, а сам он находится вдалеке от плиты. Можно там их и оставить, но хранить бакалейные товары надо в плотно закрытой таре.



Как по маслу

В обычных условиях любимый многими соевый соус можно хранить и в кухонном шкафу. Благодаря консервантам продукт "терпит" температуру до +25°C . Достаточно, чтобы крышка бутылочки была как следует закрыта. Но в жару емкость можно переместить в холодильник. Кстати, считается, что на средних полках рефрижератора холоднее, поэтому лучше найти место деликатесу внизу или вверху. Можно "подселить" его к фруктам и овощам. В жару особенно важно выбирать соус в стеклянных бутылках, чтобы избежать нежелательной реакции с пластиком.

Подсолнечному маслу повезло меньше, поскольку оно любит темное, прохладное место, а хранить его желательно при температуре не выше 20 градусов.





Асият Хачирова диетолог Растительное масло в жаркое время можно переместить в холодильник, но старайтесь, чтобы оно не подвергалось частому перепаду температур. Во время готовки его надо вытащить, заправить им салат или вылить на сковородку, а потом сразу убрать, не позволяя нагреться. От перепада температур масло быстро окисляется, теряет полезные свойства и приобретает ненужные.

Кулинары советуют летом лучше использовать оливковое масло. Оно отлично хранится при температуре до 30 градусов. Но держать продукт надо в бутылке из темного стекла или жестяной банке вдали от прямого солнечного света, чтобы масло не прогоркло.



Сладкая жизнь

Шоколад и конфеты лучше хранить при температуре не выше 20 градусов. Тридцатиградусная жара превратит сладости в бесформенную массу. Но страдает не только внешний вид лакомства. Условия хранения важны и для заботы о здоровье. Капризнее всего конфеты и плитки с наполнителями, а также белый шоколад: чтобы не рисковать, такие сладости лучше упрятать в холодильник. Обычный горький шоколад нравится не всем, зато он способен храниться в походных условиях. Главное, чтобы на сладости не падали прямые солнечные лучи.

Между тем от высокой температуры надо беречь и листовой чай: он не любит высокую влажность и жару. Оптимальная температура хранения чаев – до 20 градусов. В холодильник этот продукт точно не спрячешь. Остается подыскать ему самое прохладное место. Хранить чайный лист следует в вакуумной упаковке или специальных емкостях – жестяных или керамических, а также картонных коробках, льняных мешочках или бумажных пакетах.

Большинство фруктов и овощей следует хранить в холодильнике. А вот лимоны, мандарины, гранаты, авокадо и бананы не любят холод, поэтому их надо покупать в небольших количествах и стараться сразу пустить в дело. В крайнем случае каждый фрукт можно завернуть в белую бумагу и убрать в прохладный и темный угол.

Репчатый лук тоже не создан для рефрижератора. Он размягчается, а еще впитывает неприятные запахи и дарит соседям по полкам свой резкий аромат. Луковицы лучше хранить в деревянном ящичке и время от времени перебирать их.

