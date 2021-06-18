Морсы, окрошка и холодный кофе: что поможет освежиться жарким летом

Еще недавно москвичи жаловались на холодное лето, а теперь уже изнывают от жары в столице. Спастись от знойного солнца помогут не только городские водоемы, но также прохладительные напитки и летние блюда. Какие из них лучше утолят жажду и придадут сил, рассказываем в материале Москвы 24.

Ягоды и морсы

Многим знакомо это летнее удовольствие – расположиться в знойный день в тени дерева и неспешно лакомиться сочными ягодами и фруктами. Кроме насыщенного вкуса, они содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, а также хорошо поддерживают водный баланс в организме.

Можно наслаждаться спелой клубникой из Краснодарского края или сладкой, ароматной шелковицей. Прекрасно охладят в жару узбекская красная и армянская белая черешня. Ароматные нектарины и абрикосы из солнечной Армении также хорошо подойдут для свежевыжатых соков и морсов, которым особенно будут рады дети после активных игр. Все эти фрукты и ягоды из теплых краев можно заказать напрямую у поставщиков, например у Натальи Клюевой.



Окрошка

Любимое всеми блюдо национальной русской кухни отлично утоляет жажду в летний зной. Главное, чтобы все ингредиенты были свежими, а квас – холодным. Хорошо, если есть возможность собрать овощи с дачных грядок. Но если такой возможности нет – не беда, сегодня можно заказать качественные продукты прямо с фермерских хозяйств. Например, молодой картофель из Липецка или красный картофель из Азербайджана. Также у фермеров можно приобрести петрушку, укроп, лук и любую другую зелень на ваш вкус.

Нарезаем кубиками вареное мясо или колбасу, картофель, огурец, яйца, редис, крошим зелень и перемешиваем. Любители блюд поострее могут добавить горчицу и узбекский чеснок. Затем перемешиваем ингредиенты и добавляем главный компонент окрошки – квас.

Ценителям настоящего хлебного напитка, приготовленного по старинному русскому рецепту, понравится овсяный квас "Домашние рецепты" из города Мурома Владимирской области. В Москву его поставляют Константин Балакшин и Андрей Духовской. При изготовлении этого кваса не используются дрожжи, пастеризация и фильтрация, а в каждой бутылке сочетается свежесть родниковой воды, аромат овса и меда. Добавляем в тарелку ложечку сметаны – и блюдо готово!

Мороженое и холодный кофе

Про ценность мороженого в 30-градусную жару вряд ли кому-то нужно рассказывать, а вот холодный кофе колд брю для некоторых будет в новинку. Колд брю – это холодный напиток, полученный методом настаивания свежеобжаренного кофе в холодной воде. В нем насыщенный кофейный вкус сочетается с бодрящей свежестью. Кроме того, он обладает низкой кислотностью, не раздражает желудок и бережет зубную эмаль.

Другой вариант холодного напитка, прекрасно подходящего жарким летом, – "Бодрящий кофе" от My Komboocha. Это живой пробиотический напиток на основе чайного гриба с витаминами и антиоксидантами. Несмотря на низкую калорийность, такой кофе с добавлением 100% арабики придает энергии и способствует детоксу организма.

Прохладительные напитки

Как приятно было в детстве бегать днями напролет у бабушки на даче, а потом утолять жажду домашним компотом! Сегодня напомнить вкус детства поможет напиток из черной смородины "ВЛАВКЕ". Для его приготовления используется сырье высокого качества – это как если бы вы сделали компот на своей кухне без добавления консервантов и химических добавок. Напиток богат витамином С, полезен для профилактики авитаминозов, работы ЖКТ и почек.

Еще один вариант освежиться в летнюю жару – лимонады. Можно самостоятельно приготовить из цитрусовых, минеральной воды и мяты или попробовать лимонад с необычным вкусом мандарин – гранат от WILD SODA. Он сделан из натурального сока, без сахара, ароматизаторов и красителей.

Также соки можно приготовить из овощей, например из моркови или свеклы. Морковный сок уже давно стал одним из самых популярных фрешей у москвичей, стоит попробовать и свекольный. Для этого плоды нужно очистить от кожуры и выдавить сок с помощью соковыжималки. Не забудьте добавить в морковный сок немного свежих сливок для лучшего вкуса и усвоения полезных веществ. Молодую морковь и свеклу, как и другие свежие фрукты, овощи и зелень от фермеров, можно приобрести в "Лавка Лавка".