РЖД планируют изменить концепцию вагонов-ресторанов в поездах

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В РЖД работают над вопросом изменения концепции обслуживания в вагонах-ресторанах. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров.

Он отметил, что таким вагонам планируется дать новое название, в привычном виде они могут сохраниться в фирменных и туристических поездах.

"Продумываем, да, то, что будет новое название", – цитирует Белозерова ТАСС.

По словам главы РЖД, над сменой названия задумались из-за того, что слово "ресторан" у многих пассажиров ассоциируется с дороговизной. Возможно, вагон будет называться "бистро" или "кафе", предположил Белозеров.

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