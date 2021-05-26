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Транспорт

02:31

РЖД планируют изменить концепцию вагонов-ресторанов в поездах

транспорт

Фото: РИА Новости/Павел Львов

В РЖД работают над вопросом изменения концепции обслуживания в вагонах-ресторанах. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров.

Он отметил, что таким вагонам планируется дать новое название, в привычном виде они могут сохраниться в фирменных и туристических поездах.

"Продумываем, да, то, что будет новое название", – цитирует Белозерова ТАСС.

По словам главы РЖД, над сменой названия задумались из-за того, что слово "ресторан" у многих пассажиров ассоциируется с дороговизной. Возможно, вагон будет называться "бистро" или "кафе", предположил Белозеров.

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