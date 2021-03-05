В Госдуме предложили предоставить пенсионерам льготу на ж/д билеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на льготные билеты для проезда по железной дороге. Об этом сообщает RT.
"...прошу вас... предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов", – указал Сухарев в обращении на имя главы Минтранса Виталия Савельева.
По словам депутата, сейчас такой льготой обладают некоторые категории граждан, но пенсионеры к ним не относятся. Вместе с тем, у многих из них есть родственники в отдаленных от места жительства регионах.
Ранее в марте член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил сократить рабочее время в летний период для сотрудников старше 60 лет. По его мнению, данная мера является хорошим решением для сохранения здоровья пожилых граждан.
В Госдуме данную инициативу назвали неоднозначной. Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев подчеркнул, что подобное решение может стать дополнительной нагрузкой для частного сектора.
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