Россиянам рассказали, как получать пенсию в 50 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик рассказал, как можно получать пенсию в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает News.ru.
Эрлик пояснил, что на сегодняшний день можно иметь страховую и накопительную пенсии. Страховая формируется за счет отчислений работодателя и составляет около 14 тысяч рублей. Но также доступна и накопительная часть пенсии. Благодаря этому работающие граждане могут увеличить общую сумму выплат, и тем самым в будущем получать около 50 тысяч рублей.
Специалист отметил, что для этого накопительная часть пенсии должна составлять 36 тысяч рублей. Чтобы достичь этой суммы, к концу трудовой деятельности нужно иметь на счете в негосударственном пенсионном фонде 5,5 миллиона рублей, из которых 3 миллиона – сумма самостоятельных отчислений. Остальные средства за счет дохода от инвестиционной работы НПФ, подчеркнул эксперт.
По его словам, чтобы на счете появилось 3 миллиона рублей, в течение 30 лет нужно переводить в НПФ порядка 10 тысяч рублей.
"Если у тебя большая зарплата – иди в негосударственный пенсионный фонд и формируй там себе пенсию. Тем более что НПФ более эффективно инвестируют средства, чем государственная система", – пояснил Эрлик.
Также он подчеркнул, что средства на счете в НПФ можно сделать наследуемыми. Таким образом, их получит родственник в случае, если человек умрет до получения денег.
Ранее правительство РФ проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров в соответствии с поручением Владимира Путина. Доклад был направлен в администрацию президента.
На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин заявил, что возобновление индексации пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Позднее президент уточнил, что этот вопрос требует детального рассмотрения.
До этого президент подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года. Сообщалось, что он позволит уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование на 669,3 миллиарда рублей в 2023 году.
С 2014 года 6% зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Данная мера должна была действовать до 2021 года, однако ее продлили до конца 2023 года.
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам может решиться уже к весне
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