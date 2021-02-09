В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кремле рассмотрят все предложенные кабмином варианты индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Работа в этом направлении продолжится, правительство действительно в срок представило свое видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение", – сказал Песков, отвечая на вопрос, поступили ли в администрацию президента разработанные правительством предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Отвечая на вопрос о наличии временных рамок для принятия соответствующего решения, пресс-секретарь президента заявил, что поручение Владимира Путина по формулированию вариантов было выполнено в срок и теперь администрации предстоит определиться с тем, как лучше поступить.

Ранее правительство РФ проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров в соответствии с поручением Путина. Там уточнили, что доклад направлен в администрацию президента.

На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Позднее президент уточнил, что этот вопрос требует детального рассмотрения.

До этого глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков отметил, что принятое в 2016 году решение о приостановке индексации для этой категории граждан было неправильным. Он подчеркнул, что те компенсационные эффекты, которые начисляются работающим пенсионерам, не покрывают потери работающих пенсионеров от отсутствия индексации.